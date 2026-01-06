Karen Doggenweiler regresa a ‘Mucho Gusto’ y lidera el rating matinal en un día de alta contingencia informativa

Karen Doggenweiler regresó este lunes 5 de enero a la conducción de “Mucho Gusto”, liderando en rating tras un descanso de dos semanas.

El regreso de Doggenweiler se produce en un contexto de alta relevancia informativa, marcado por la reciente detención de Nicolás Maduro y sus repercusiones a nivel internacional. Durante el programa, la conductora, junto a su compañero José Antonio Neme, abordaron la compleja jornada informativa con reportes desde diversos puntos del país y del mundo.

“Estoy muy contenta de volver a ‘Mucho Gusto’ en un día tan clave”, expresó Doggenweiler, quien también es conocida por su papel como conductora del Festival de Viña. La presentadora destacó la importancia de informar con responsabilidad y cercanía, un enfoque que, según ella, es valorado por la audiencia cada mañana.

En términos de audiencia, el programa de Mega promedió 444.644 espectadores por minuto entre las 08:00 y las 13:00 horas, consolidándose como el más visto en su franja horaria. En comparación, Chilevisión, con su programa “Contigo la mañana”, alcanzó 301.396 espectadores, ocupando el segundo lugar. Canal 13 y su programa “Tu Día” lograron 277.932 personas por minuto, mientras que TVN, con una edición extendida de “Buenos días a Todos”, obtuvo 115.898 espectadores promedio por minuto.