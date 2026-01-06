APRoxima en Red: Innovador programa de digitalización del agua rural impacta positivamente a 50.000 personas en la región

Radomiro Tomic ha incorporado a siete operadoras mantenedoras a su Gerencia de Mantenimiento Mina, una decisión que busca optimizar las operaciones en la mina.

La incorporación de estas profesionales se enmarca en un esfuerzo por mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos de mantenimiento en la instalación minera. La Gerencia de Mantenimiento Mina de Radomiro Tomic, que forma parte de Codelco, ha tomado esta medida con el objetivo de fortalecer su equipo técnico y asegurar un funcionamiento más fluido de las operaciones mineras.

La decisión fue anunciada el 2 de enero de 2026, y se espera que la inclusión de estas operadoras contribuya a la mejora continua de los estándares de seguridad y productividad en la mina. La Gerencia de Mantenimiento Mina es responsable de garantizar que todos los equipos y maquinarias operen de manera óptima, lo que es crucial para el éxito de las operaciones mineras.

Con esta acción, Radomiro Tomic reafirma su compromiso con la inclusión de mujeres en roles técnicos dentro de la industria minera, un sector que ha sido tradicionalmente dominado por hombres. La llegada de estas siete operadoras es un paso significativo hacia la equidad de género en el ámbito laboral.

Radomiro Tomic es una de las divisiones de Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, y su enfoque en la mejora de procesos y la inclusión de talento diverso es parte de su estrategia para enfrentar los desafíos del sector minero en Chile.