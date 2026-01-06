Tiroteo en Caracas tras sobrevuelo de drones no autorizados cerca del Palacio de Miraflores, asegura gobierno venezolano

Disparos se registraron la noche del lunes cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, atribuidos a drones no autorizados en la zona, según fuentes del gobierno.

La situación se desarrolló en el centro de Caracas, donde la Policía Nacional Bolivariana disparó de manera disuasiva ante la presencia de drones que sobrevolaban el área cercana al palacio presidencial. Una fuente del régimen aseguró que no hubo enfrentamientos y que el país se encuentra en “total tranquilidad”. “Todo el país se encuentra en total tranquilidad”, afirmó la fuente, que pidió no ser identificada.

En redes sociales, se difundieron videos que mostraban el momento de los disparos, mientras que testigos informaron a la agencia EFE sobre el paso de numerosos motoristas en las cercanías. La cuenta de Twitter @NoticiasBta reportó la situación en tiempo real, indicando que tanquetas y personal militar rodeaban la sede presidencial.

Este incidente ocurrió pocas horas después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas y otros estados. Rodríguez, quien fue juramentada por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se convierte en la primera mujer en liderar el Ejecutivo venezolano, según lo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.

Durante su juramentación, Delcy Rodríguez se comprometió a trabajar incansablemente para garantizar la paz en el país, en medio de lo que describió como “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”. En el mismo contexto, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon no culpables de los cargos en su contra.

El incidente con los drones y los disparos en el Palacio de Miraflores se suma a un clima de tensión política en Venezuela, marcado por la reciente captura de Maduro y la asunción de Rodríguez al poder.