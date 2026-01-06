Fernando Carrillo critica a CHV por entrevista sobre Venezuela y defiende a Maduro y Delcy Rodríguez en polémica

La controversia en torno a la crisis política venezolana se intensificó tras la participación del actor Fernando Carrillo en el programa “Contigo en la mañana” de CHV, emitido el lunes. Durante el programa, Carrillo fue invitado a discutir la reciente detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos, lo que generó tensos intercambios con los panelistas, incluyendo a la periodista Andrea Arístegui y a Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Venezuela en Chile, designada por el líder opositor Juan Guaidó.

Posteriormente, en una entrevista en el matinal “Tu Día” de Canal 13, Carrillo expresó su descontento con la experiencia en CHV, afirmando: “Gracias, Repe, gracias Pri. Les aseguro que les tengo un gran respeto. CHV se ha portado bastante mal, la verdad”. Además, criticó la elección de Gutiérrez como panelista, describiéndola como “una señora espantosa, que era la embajadora de Juan Guaidó, la embajadora de un golpista”.

El actor también manifestó su incomodidad con la presencia de Gutiérrez, sugiriendo que su inclusión en el programa fue intencional para atacarlo. “Se los digo porque muy mal, ustedes lo que han hecho es atacarme las tres entrevistas que hemos hecho”, comentó Carrillo durante su intervención en el programa de CHV.

En su defensa de Maduro y Flores, Carrillo reiteró su rechazo a figuras de la oposición venezolana. Además, expresó su apoyo a Delcy Rodríguez, quien recientemente asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro. Carrillo reveló que tuvo una relación sentimental con Rodríguez durante tres años, asegurando que la conoce bien y que no cree que ella actúe en contra de los intereses del país, aunque no apoyaría la entrega del poder político ni de los recursos petroleros a Estados Unidos.

Las declaraciones de Carrillo han generado un amplio debate en redes sociales, reavivando la discusión sobre cómo se aborda el conflicto venezolano en los medios de comunicación chilenos.