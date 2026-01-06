Latife Soto advierte: la caída de Maduro desata un efecto dominó que podría afectar a toda América Latina

La tarotista y guía espiritual Latife Soto advierte que la caída de Nicolás Maduro no representa el final de la crisis en Venezuela, sino el inicio de una etapa más compleja que podría afectar a varios países de América Latina.

Durante un live junto al periodista José Antonio Neme, Latife Soto afirmó que su predicción sobre la salida de Maduro del poder se ha cumplido, pero advirtió que lo que sigue será aún más intenso. Según ella, el proceso judicial que enfrentará el exmandatario será el verdadero detonante de un remezón político en la región, donde se destaparán redes, pactos y responsabilidades que trascienden las fronteras venezolanas.

“Esto no termina con una detención. Aquí empieza una cadena de cosas que se van a ir cayendo una por una”, declaró Soto, sugiriendo que el juicio podría revelar pruebas y nombres de otros países, generando tensiones políticas que no se limitarían a Caracas.

Latife también mencionó la posibilidad de arrestos masivos dentro del chavismo, así como negociaciones internas entre figuras clave del régimen que buscarían acuerdos para reducir condenas o evitar represalias. En este contexto, la tarotista habló de traiciones y culpas cruzadas, lo que podría llevar a un reordenamiento del poder en Venezuela.

Más allá de las fronteras venezolanas, Soto advirtió que el caso de Maduro podría ser solo el primer eslabón de una cadena que afectaría a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con especial atención a países como Cuba, Nicaragua, Colombia y México. La tarotista sugirió que este remezón político podría coincidir con un nuevo ciclo de tensiones internacionales, donde las potencias buscarían “ordenar” zonas estratégicas, especialmente en temas de narcotráfico y crimen organizado.

Aunque sus afirmaciones se basan en predicciones, Latife Soto enfatizó que lo que se avecina será más intenso que la caída de Maduro, con consecuencias concretas para gobiernos y equilibrios regionales. “Lo que viene no es bonito, pero sí decisivo. Esto recién empieza”, concluyó.