Fallece a los 62 años Jayne Trcka, icónica fisicoculturista y actriz de “Scary Movie”, en San Diego

Jayne Trcka, reconocida fisicoculturista y actriz estadounidense, falleció a los 62 años en San Diego, California, el pasado 12 de diciembre. La noticia de su deceso fue confirmada este lunes por su hijo a TMZ.

Trcka, famosa por su papel como la señorita Mann en la película “Scary Movie” (2000), fue hallada sin vida en su hogar tras varios intentos de contacto por parte de una amiga, quien finalmente decidió visitarla. Al llegar, la amiga encontró a Trcka inconsciente en la cocina. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar declararon su muerte en el acto. La causa del fallecimiento aún no ha sido determinada, según informaron fuentes policiales.

La carrera de Jayne Trcka despegó en la década de 1980, cuando comenzó a competir en espectáculos de culturismo, lo que la llevó a incursionar en el mundo del cine. Su debut actoral se produjo con “Scary Movie”, donde interpretó a una profesora de gimnasia, un papel que la hizo conocida entre el público. Además de su participación en la película, Trcka tuvo apariciones en series de televisión como “The Drew Carey Show” y “Whose Line is it Anyway?”.

El legado de Trcka en el culturismo y el entretenimiento la convierte en una figura recordada por muchos, tanto en el ámbito del fitness como en el del cine. Su contribución a la cultura popular y su impacto en la comunidad de fisicoculturismo son parte de su memoria.