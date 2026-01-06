¿Se acerca el ‘Gato’ a la U?: Lucero acepta reducción salarial para fichar por la Universidad de Chile

La Universidad de Chile está a un paso de concretar el fichaje del delantero argentino Juan Martín Lucero, quien se integraría al equipo en los próximos días.

Según informaciones provenientes de Brasil, se ha alcanzado un acuerdo preliminar entre la Universidad de Chile y el club Fortaleza para que Lucero, de 34 años, se una al plantel dirigido por Francisco Meneghini. El medio RTI Esporte reporta que la operación se realizaría a través de un préstamo por una temporada, con una opción de compra al finalizar el periodo.

Para facilitar su llegada al club chileno, Lucero ha aceptado una reducción en su salario. Un elemento clave en la negociación fue una videollamada entre el jugador y el entrenador Meneghini, quien le expuso su visión del juego y el rol que desempeñaría en el equipo, destacando que formaría una dupla ofensiva con Eduardo Vargas.

RTI Esporte también menciona que se espera que Fortaleza y la Universidad de Chile intercambien la documentación formalmente el lunes 5 de enero. Una vez que se complete este proceso, Lucero podrá viajar a Santiago para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato con el club azul.

El medio brasileño detalla que el salario de Lucero sería de 110.000 dólares mensuales, aunque la Universidad de Chile ha rechazado incluir cláusulas de bonificación por goles, partidos jugados, títulos, derechos de imagen y primas de fichaje. Esta decisión fue fundamental para que el acuerdo resultara financieramente viable y se facilitara la negociación.

En su anterior paso por Colo Colo en 2022, Lucero tuvo un rendimiento destacado, anotando 15 goles y proporcionando 5 asistencias en 26 partidos de la liga chilena. Sin embargo, su última temporada en Brasil fue menos exitosa, ya que descendió con Fortaleza y solo logró marcar 3 goles en 27 partidos en la Série A, además de un gol en 7 encuentros de la Copa Libertadores.