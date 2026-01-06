Bad Bunny en Chile: medidas especiales para conciertos ante ola de calor garantizan seguridad y comodidad de los asistentes

El cantante Bad Bunny ofrecerá tres conciertos en Santiago los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional, en el marco de su gira mundial “Debí tirar más fotos”. Ante la ola de calor que se prevé en la capital chilena, la productora Bizarro ha implementado una serie de medidas para asegurar la seguridad y el bienestar de los asistentes.

Daniel Merino, entertainment manager de Bizarro, informó que los fanáticos podrán ingresar al recinto con miniventiladores personales y botellas o vasos térmicos vacíos, que podrán ser rellenados en los puntos de hidratación que se habilitarán dentro del estadio. Además, se instalarán aspersores de agua en las áreas de cancha no numeradas, con el objetivo de refrescar a los asistentes que tengan menos movilidad y acceso a los puntos de hidratación.

Para evitar que los fans esperen demasiado tiempo al sol, se adelantará la apertura de las puertas del Estadio Nacional, aunque el horario específico se comunicará a través de las redes sociales de Bizarro. Asimismo, el Metro de Santiago ampliará su horario de funcionamiento para facilitar el transporte de los asistentes, con detalles que también se darán a conocer en las redes sociales del metro y la productora.

Estas iniciativas buscan mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas y asegurar que los conciertos de Bad Bunny se realicen de manera segura y cómoda para todos los presentes.