Mega se prepara para la Gala del Festival de Viña 2026 en el hipódromo, buscando evitar polémicas del pasado

Mega se prepara para el Festival de Viña 2026, buscando dejar atrás las controversias del año anterior y con un enfoque renovado.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos más esperados del año en Chile, se llevará a cabo del 20 al 28 de febrero de 2026. La cadena Mega está trabajando intensamente para organizar una gala que evite los errores y críticas que marcaron la edición de 2025. Según el periodista Camilo González, el evento se desarrollará en el hipódromo de la ciudad jardín, el mismo lugar que albergó la gala anterior, aunque se prevé una reducción en el número de invitados.

Entre las medidas adoptadas para mejorar la experiencia del festival, se ha mencionado la decisión de no invitar a aquellas personalidades que expresaron críticas sobre la organización del evento en su última edición. Esto podría significar que figuras como Karen Paolani e Ivette Vergara, quienes señalaron problemas de desorganización, no estarán presentes. Además, el influencer Di Mondo también se encuentra en la lista de excluidos, tras los inconvenientes que surgieron durante su participación en el programa “El Internado”.

El festival, que se ha convertido en un referente de la música y el espectáculo en Latinoamérica, busca recuperar su prestigio y ofrecer una experiencia memorable a los asistentes. La producción está enfocada en garantizar que la gala de 2026 sea un evento de glamour y éxito, alejándose de las polémicas del pasado.

El Festival de Viña, que se celebrará del 22 al 28 de febrero, promete ser un espectáculo lleno de sorpresas y actuaciones destacadas, aunque los detalles sobre los artistas que participarán aún no han sido revelados.