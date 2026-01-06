Ranking PAES 2025: 66 de los 100 mejores colegios de Chile están en la Región Metropolitana, casi todos son particulares

El nuevo ranking de los 100 mejores colegios de Chile, basado en los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, muestra una notable concentración de establecimientos particulares pagados en la Región Metropolitana, con escasa representación de colegios públicos en los primeros lugares.

Según el listado, 66 de los 100 colegios con los mejores promedios en las áreas de Competencia Lectora y Matemáticas se encuentran en comunas de la Región Metropolitana. De estos, 99 son colegios particulares pagados, destacando solo un establecimiento público: el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, que ha descendido del puesto 44 al 72 en comparación con el año anterior.

El Cambridge College de Providencia lidera el ranking, seguido por el Colegio Cordillera y el Colegio La Girouette, ambos ubicados en Las Condes. Este predominio de colegios de alto rendimiento en comunas de mayores ingresos ha sido objeto de críticas en versiones anteriores del ranking, evidenciando la brecha existente entre la educación particular pagada y la educación pública o subvencionada en el país.

En cuanto a los puntajes promedio de la PAES, se registraron 631 puntos en Matemática 1 (obligatoria) y 424 en Matemática 2 (requisito para algunas carreras), lo que representa un incremento de 6 puntos en ambos casos respecto al año anterior. En Competencia Lectora (obligatoria), el promedio fue de 609 puntos, mejorando desde los 596 puntos del año pasado. En las pruebas electivas, los puntajes fueron de 510 en Historia y Ciencias Sociales y 473 en Ciencias, lo que equivale a un aumento de 9 puntos en Historia y una disminución de 14 puntos en Ciencias en comparación con el año anterior.

Las autoridades también señalaron que las brechas de puntaje se mantienen estables. En las pruebas obligatorias, la diferencia entre hombres y mujeres es pequeña, mientras que existe una brecha mediana entre estudiantes de orientación científico-humanista y técnico-profesional. La disparidad más significativa se observa entre los establecimientos particulares pagados y el resto, y una brecha pequeña entre los colegios públicos y los particulares subvencionados.