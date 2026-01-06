Jaime Leyton advierte sobre lluvias aisladas en Santiago este jueves: ¿Es necesario llevar paraguas?

Una baja segregada ha impactado la zona central de Chile, provocando un descenso en las temperaturas en la Región Metropolitana, que incluso han caído por debajo de los 25°C, como se registró el pasado lunes. Este fenómeno atmosférico no solo traerá días nublados, sino que también se anticipan lluvias para este jueves 8 de enero en Santiago.

El meteorólogo Jaime Leyton, de Mega, explicó que la baja segregada que afectó a la región el lunes se repetirá este jueves, lo que generará condiciones propicias para precipitaciones aisladas entre la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana. Leyton indicó que “esta baja segregada permite que la nubosidad ingrese a Santiago y a toda la zona central, lo que resulta en una disminución de la temperatura máxima debido al espesor de las nubes”.

En cuanto a la cantidad de lluvia esperada, Leyton precisó que se prevé una precipitación débil y no generalizada, con estimaciones de alrededor de un milímetro en las áreas cercanas a la cordillera, especialmente en el sector nororiente de Santiago. “Ayer dijimos que era efectivamente para paraguas. Es en algunas comunas, pero no generalizado en todo Santiago”, aclaró, sugiriendo que el uso de paraguas podría ser útil en ciertas áreas, aunque no para todos los habitantes de la capital.

Leyton también mencionó que, tras este episodio de lluvias, se espera un aumento en las temperaturas a partir del viernes, con máximas que podrían superar los 32°C. Este cambio de clima es típico en la región, donde las variaciones de temperatura son comunes durante el verano.

La situación meteorológica ha llevado a las autoridades a emitir avisos sobre posibles tormentas eléctricas y acumulaciones de hasta 20 mm de precipitaciones en varias regiones de la zona central, lo que ha generado preocupación entre los residentes y turistas en la zona.