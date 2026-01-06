Casting abierto para nuevo reality de Canal 13: cualquier persona entre 18 y 50 años puede participar sin ser famoso

El casting para el nuevo reality de Canal 13 comenzará el 31 de enero en Las Condes, abierto a todos los mayores de 18 años.

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 8 AM, se llevará a cabo el casting para el nuevo reality show de Canal 13 en el Centro Parque, ubicado en el Parque Araucano, en la comuna de Las Condes. Este evento está abierto a cualquier persona entre 18 y 50 años, sin necesidad de ser influencer o figura pública para participar.

Para optimizar el proceso de selección, los interesados pueden realizar una prepostulación en línea a través del enlace https://castings.13.cl/node/add/casting_reality_2026, lo que les permitirá reducir el tiempo de espera en el casting. Sin embargo, es importante destacar que todos los postulantes deberán asistir de manera presencial al lugar para completar su inscripción en el nuevo reality.

El programa, que será producido por Cooking Media y dirigido por el productor ejecutivo Marcos Gorbán, contará con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant. En esta nueva edición, se formarán cuatro equipos, cada uno liderado por un famoso, que competirán junto a participantes anónimos en diversas pruebas para ganar un significativo premio en efectivo.

Este reality representa el regreso de los programas de telerrealidad a Chile, tras una serie de grabaciones realizadas en Perú, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de este formato televisivo.