Estafador de turistas argentinos en Reñaca se disculpa: “Lo siento, no tuve elección” tras engañar a más de 200 personas

Más de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una estafa masiva relacionada con un supuesto hotel en Reñaca, región de Valparaíso, donde pagaron por adelantado reservas que nunca existieron.

Según el medio argentino Los Andes, los afectados habían reservado alojamiento en un aparthotel llamado ‘Holiday Reñaca’, que se promocionaba en internet con imágenes robadas de Booking y reseñas falsas. La estafa se llevó a cabo a través de WhatsApp, donde la falsa empresa contaba con verificación azul, lo que generaba confianza en los turistas. Los estafadores solicitaban pagos anticipados y, en algunos casos, redirigían las transacciones a agencias de viajes que supuestamente intermediaban en las reservas.

Uno de los casos más destacados fue el de un grupo de amigos de Mendoza que planeaba pasar el Año Nuevo en el hotel. Atraídos por una oferta del 20%, pagaron 1 millón 300 mil pesos por una reserva de 13 noches. Sin embargo, al llegar al lugar, se dieron cuenta de que no había ninguna reserva a su nombre. Las sospechas comenzaron cuando no recibieron información oficial sobre el check-in y el número de WhatsApp dejó de responder. Posteriormente, encontraron reseñas negativas de otros estafados en Google Maps.

Al llegar al hotel, el personal les informó que no tenían ninguna reserva y que el propietario del alojamiento había denunciado el caso a la Policía de Investigaciones (PDI). Más tarde, se descubrió que la ubicación del estafador estaba vinculada a Isla de Pascua.

El estafador, que operaba de manera anónima, publicó un mensaje en su sitio web pidiendo disculpas a las víctimas. “Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré”, escribió. Además, expresó que no sería un fin de año grato para él, añadiendo un mensaje de carácter religioso en el que ofrecía disculpas a Dios.

La Fiscalía ya está investigando el caso y ha instado a los turistas a tener precaución al realizar reservas durante la temporada estival, recomendando siempre utilizar sitios verificados y confiables para evitar caer en fraudes similares.