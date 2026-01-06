China condena ataque de EEUU en Venezuela y exige liberación inmediata de Maduro y Cilia Flores, defendiendo la soberanía nacional

Las autoridades chinas han criticado al Gobierno de Estados Unidos por lo que consideran una violación del Derecho Internacional, exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en EE. UU. tras un ataque aéreo en Caracas.

Este martes, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, expresó su preocupación por el ataque estadounidense que tuvo lugar el pasado sábado, el cual resultó en numerosas víctimas y fue calificado como una “grave violación de la soberanía de Venezuela y de la estabilidad internacional”. Mao Ning subrayó que Estados Unidos ha ignorado el estatus de Maduro como jefe de Estado, llevándolo ante la justicia en un proceso que, según ella, socava las relaciones internacionales.

“Ningún país debe estar por encima de la ley”, afirmó Mao, instando a Washington a liberar de inmediato a Maduro y a su esposa, y a garantizar su seguridad. Además, la portavoz reafirmó el apoyo de China al pueblo venezolano en su lucha por la soberanía y los derechos, abogando por una América Latina y un Caribe como zonas de paz.

Mao también hizo hincapié en la necesidad de que todos los países respeten los caminos independientes que elijan sus pueblos, así como el Derecho Internacional y los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. “Las principales potencias, especialmente, deben liderar esto”, añadió.

En relación al reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, Mao Ning aclaró que Pekín respeta la soberanía e independencia del país, así como cualquier decisión que tome el Gobierno venezolano conforme a su Constitución y leyes.