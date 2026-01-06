Juan José Lavín se despide del programa “Todo va a estar bien” y revela su impresión sobre la inesperada salida

Este lunes se confirmó la salida de Juan José Lavín del programa “Todo va a estar bien” de Vía X, donde había estado al frente durante casi un año.

La desvinculación de Lavín se produce tras la partida de Eduardo de la Iglesia a Chilevisión y, según reporta Glamorama, también fueron despedidos otros dos profesionales y los músicos que participaban en el programa. La noticia ha impactado al ex rostro de TVN, quien no tuvo la oportunidad de despedirse en pantalla, ya que grabó el último capítulo en vísperas de Año Nuevo sin saber que sería el final de su participación. En ese episodio, Lavín expresó: “Nos vamos a ir, se nos fue, se nos acabó el tiempo… Nos falta poquito para irnos de este 2025… Nos vamos bailando… ¿Qué día nos vemos?… ¡El lunes! Nos vemos el próximo año”.

En una conversación con el diario La Última Noticia (LUN), Lavín se mostró sincero respecto a su salida, indicando que había percibido la posibilidad de que esto ocurriera. “Hay gente que se sorprendió, pero yo había visto que había una posibilidad de que esto pasara. Desconozco la situación económica del canal, pero tenía la impresión que podía pasar”, comentó. Al ser preguntado sobre el aviso repentino de su desvinculación, Lavín reflexionó: “A mí esto no me ha pasado muchas veces, pero he visto que pasa muchas veces (a otros) y esto (la industria de la tele) es así”.

El periodista también destacó su experiencia en el programa, señalando que había sido feliz durante los diez meses que trabajó allí. “Estoy acostumbrado a abordar temas políticos y económicos, así que fue algo muy nuevo para mí”, agregó. Además, mencionó la diversidad de los entrevistados, indicando que en ocasiones se sentó frente a personas que no conocía.

Por otro lado, se ha anunciado que el casting masivo para un nuevo reality del canal 13 ya tiene coordenadas, lo que sugiere cambios significativos en la programación de la televisión chilena.