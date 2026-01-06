Encuesta revela que 52% de venezolanos no regresaría a su país tras captura de Maduro y apoyo chileno a intervención de EE.UU.

Una reciente encuesta revela la percepción de chilenos y migrantes venezolanos sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El sondeo, realizado por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), indica que un 69% de los chilenos apoya la intervención estadounidense, con un 30% manifestando estar de acuerdo y un 39% muy de acuerdo. Además, el 59% de los encuestados considera que los acontecimientos en Venezuela tendrán un impacto positivo, mientras que solo un 11% opina que la situación empeorará y un 18% cree que no habrá cambios significativos.

Entre los migrantes venezolanos en Chile, el apoyo a la operación de EE.UU. es notablemente alto, con un 28% de acuerdo y un 65% muy de acuerdo. En cuanto a las expectativas sobre el futuro de Venezuela, un 80% de los venezolanos encuestados confía en que la situación mejorará, mientras que solo un 2% piensa que empeorará y un 9% considera que no cambiará mucho.

La encuesta también revela que un 60% de los chilenos cree que en situaciones como la de Venezuela debe prevalecer la defensa de la democracia, incluso si esto implica una intervención externa. Este sentimiento es aún más fuerte entre los venezolanos, donde un 85% se manifiesta a favor de esta postura. En relación a la transición política en Venezuela, un 81% de los encuestados opina que Estados Unidos debería asumir un papel activo, mientras que un 15% se opone a esta idea.

Respecto a las implicaciones para Chile, el 59% de los chilenos considera que la situación en Venezuela será positiva para el país, y un 75% de los venezolanos en Chile comparte esta opinión. La encuesta también destaca que el 72% de los migrantes venezolanos se siente esperanzado tras la captura de Maduro, y un 87% cree que esto aumenta las posibilidades de estabilización en Venezuela a mediano plazo. Sin embargo, solo el 48% de ellos manifestaron que regresarían a su país si la situación mejora en los próximos 12 años, mientras que un 31% aseguró que no lo haría y un 21% se mostró indeciso.

La captura de Maduro ha puesto de relieve la responsabilidad política de la izquierda latinoamericana, que ha sido criticada por relativizar o defender la dictadura en Venezuela. En el ámbito político chileno, el canciller Alberto van Klaveren confirmó la salida de Pakarati de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, mientras que el fiscal del caso, Héctor Barros, mencionó la posibilidad de solicitar la declaración de Maduro por el crimen de Ronald Ojeda. Además, se ha señalado que la expansión del crudo promovida por Maduro podría agravar la crisis climática global.