Benjamín Vicuña brilla en su debut como conductor de “The Balls” y recuerda a su hija y abuela Blanca

Benjamín Vicuña debutó como conductor en el programa argentino “The Balls”, que se emite por ElTrece, en un estreno lleno de energía y momentos emotivos.

El actor chileno Benjamín Vicuña inició su carrera como animador en la nueva temporada de “The Balls”, un programa de entretenimiento que anteriormente era presentado por Guido Kaczka. Este show, que se transmite por el canal ElTrece en las tardes, enfrenta a dos equipos de cinco concursantes que deben responder preguntas correctamente, evitando caer al agua como parte de la dinámica del juego.

Durante su debut, Vicuña recibió a los televidentes con entusiasmo, expresando: “Bienvenidos a una nueva temporada de The Balls”. A continuación, explicó las reglas del juego para aquellos que lo seguían por primera vez, aclarando que “el juego es muy simple y ya lo conocen, son 2 equipos de 5 participantes cada uno y la premisa es muy básica, el que se cae al agua pierde”.

Uno de los momentos más destacados del programa ocurrió cuando Vicuña interactuó con los concursantes, preguntándoles si querían enviar saludos a alguien. Una de las capitanas aprovechó la oportunidad para enviar un saludo a su abuela, lo que llevó a Vicuña a recordar a su propia familia. “¿Vos sabés que mi abuelita también se llamaba Blanca? Y mi hija también. Así que un saludo al cielo. Blanca por todos lados”, comentó el conductor, generando un ambiente emotivo en el set.

“The Balls” se ha convertido en un programa popular en la televisión argentina, y con el nuevo liderazgo de Vicuña, se espera que continúe atrayendo a una amplia audiencia. El programa combina entretenimiento y competencia, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos mientras los concursantes luchan por no caer al agua.