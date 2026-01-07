Fisco condenado a indemnizar con $60 millones a soldador torturado por PDI y CNI durante dictadura en 1988

El 29° Juzgado Civil de Santiago ha dictado una sentencia que condena al Estado chileno a indemnizar con 60 millones de pesos a Elías Montecinos Yáñez, un soldador que fue víctima de torturas durante la dictadura militar.

El tribunal, bajo la dirección del juez Matías Franulic, determinó que Montecinos, quien tenía 20 años en el momento de los hechos, fue detenido en dos ocasiones en marzo de 1988. En su primera detención, el 14 de marzo, fue llevado al cuartel general de la Policía de Investigaciones (PDI), donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura. Posteriormente, el 23 de marzo, fue nuevamente arrestado y torturado por agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

En el fallo, registrado con el rol 7.371-2025, el juez rechazó las excepciones de reparación integral, pago y prescripción que había presentado el fisco, argumentando que Montecinos fue víctima de un crimen de lesa humanidad, el cual es imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil. La sentencia subraya que, a pesar de la escasa calidad de la prueba presentada, se debe otorgar una compensación justa al afectado, considerando el tiempo que estuvo privado de libertad, que fue de aproximadamente 8 meses y 11 días, así como los tormentos sufridos.

El tribunal concluyó que la indemnización de 60 millones de pesos se ajustará conforme a la variación del índice de precios al consumidor desde que la sentencia se ejecute hasta el pago efectivo, además de incluir intereses corrientes desde que el deudor incurra en mora, tal como lo establece el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil.

El fallo también aclara que la prueba no considerada en la deliberación no influye en la decisión final, ya que se considera innecesaria, y se reafirma que las partes deben atenerse a las razones que sustentan la aceptación de la demanda.