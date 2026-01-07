Multiplica: La nueva AFP que promete transformar el sistema previsional chileno con tecnología y enfoque en los cotizantes

En Chile, el sector de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se prepara para la llegada de un nuevo competidor, Multiplica, que busca incrementar la competencia en el mercado. Actualmente, siete AFP gestionan los recursos de aproximadamente 12 millones de afiliados en el país, y la nueva entidad se sumará a las ya existentes: Modelo, Provida, Habitat, Planvital, Capital, Uno y Cuprum.

Multiplica es un proyecto liderado por Nicolás Glisser Silberman, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, quien cuenta con una trayectoria de nueve años en AFP Capital, donde se desempeñó como head of equities. En abril de 2025, Glisser decidió emprender su propio camino en la industria de fondos de pensiones. En una entrevista con La Tercera, el ejecutivo afirmó que el proyecto ya cuenta con financiamiento y está en desarrollo, destacando que su enfoque será “eficiente” y “súper tecnológico”, con el objetivo de mejorar la experiencia de los cotizantes.

“Esto no está en veremos, la decisión ya está tomada. Si bien la Superintendencia de Pensiones aún publica normas que especifican ciertos detalles, para nosotros, con lo delineado en la reforma, ya fue suficiente para hacer una evaluación y estamos decididos”, aseguró Glisser, subrayando la firmeza de su proyecto.

Multiplica planea ingresar al sistema previsional a través de la nueva subasta del stock de afiliados, que fue aprobada en la reciente reforma previsional. La Superintendencia de Pensiones deberá realizar el primer llamado a licitación antes de agosto de 2027, con el objetivo de adjudicar el proceso a finales de ese año y llevar a cabo el primer traspaso de afiliados a mediados de 2028. Glisser indicó que “a nosotros nos hace sentido entrar probablemente con la nueva licitación”.

El equipo detrás de Multiplica incluye a inversionistas destacados en el ámbito de la innovación y la tecnología, como Matías Muchnick de NotCo, Tomás Bercovich de Global66, Mauricio Navarrete de AdClean, Boris Kraizel de Buscalibre, Daniel Silberman de Mediclic, así como Allan Turski y Rodolfo Borzutzky, exintegrantes de Tiendapet. Además de Glisser, Andrés Muchnick también juega un papel activo en el proyecto. Recientemente, ambos se reunieron con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, para aclarar dudas sobre el proceso, junto al abogado Lorenzo Gálmez de Gálmez Salas & Cía.

El enfoque de Multiplica en la tecnología y la innovación se presenta como un factor diferenciador en un sector que busca modernizarse y adaptarse a las necesidades de los afiliados, en un contexto donde la competencia es cada vez más intensa.