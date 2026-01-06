Mariana di Girolamo celebra su embarazo y comparte su alegría: “Es un gran cambio, me siento muy grande”

La actriz Mariana di Girolamo hizo su primera aparición pública tras anunciar su embarazo, compartiendo su experiencia en este nuevo capítulo de su vida.
Durante la ceremonia de nominados a los Premios Caleuche 2026, donde compite en la categoría de Mejor Actriz de Soporte en teleseries, di Girolamo conversó con Página 7 sobre su situación personal y profesional. La intérprete, que mantiene una relación de más de seis años con el DJ Sebastián Román, describió su embarazo como “un momento vital y personal único” que está disfrutando intensamente. “Es un gran cambio, así que hay mucho que celebrar, me siento muy grande”, comentó.
La actriz también reveló que tardó en hacer pública la noticia de su embarazo, a pesar de que su círculo cercano ya estaba al tanto. “Me demoré harto en contarlo, igual no era un secreto, mi círculo siempre supo, pero como que no estaba decidida a contarlo públicamente”, explicó. La imagen que utilizó para anunciar su estado fue, según sus palabras, “súper improvisada” y fue tomada durante la celebración de Año Nuevo.
Di Girolamo expresó su gratitud por el apoyo y cariño que ha recibido en redes sociales tras su anuncio, señalando que la reacción fue “mucho amor”, lo cual le ha brindado fortaleza en este proceso. “Es una preciosa noticia, para mí, para mi familia, para mi marido, para mis amigos, así que estoy recibiendo todo ese cariño y que nos nutra”, concluyó.
La actriz compartió la foto que reveló su embarazo, describiéndola como un momento espontáneo: “Fue una foto súper improvisada que sacamos para Año Nuevo, y dije: ‘Bueno, ya, ahora’”. La publicación generó un gran revuelo en las redes, lo que le provocó un poco de nervios, pero también mucha alegría.