Senapred emite Alerta Amarilla en Maule, Ñuble y Bío Bío por ola de calor extremo de hasta 37°C

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha declarado Alerta Amarilla en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío debido a un pronóstico de altas temperaturas para los días miércoles y jueves, donde se anticipan máximas de hasta 36°C.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en la región del Maule se prevén temperaturas que oscilarán entre 33 y 35°C en la cordillera de la costa, alcanzando hasta 36°C en sectores de la precordillera. En la región de Ñuble, se espera que los termómetros marquen hasta 35°C en la zona cordillerana, mientras que en el valle y la precordillera las temperaturas fluctuarán entre 32 y 36°C. Por su parte, en la región del Biobío, se anticipan máximas de hasta 37°C en las zonas del valle y la precordillera, con temperaturas en la cordillera de la costa que oscilarán entre 31 y 36°C.

Ante este panorama, las autoridades han instado a la población a adoptar medidas de autocuidado, tales como mantenerse bien hidratados, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y prevenir conductas de riesgo que puedan provocar emergencias, como incendios forestales.

Senapred ha indicado que se desplegarán los recursos necesarios para mitigar los efectos de este fenómeno climático. “Con la actualización de esta alerta se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, afirmó la institución.

Es relevante mencionar que en las regiones de Maule y Ñuble se han emitido nuevas alertas, mientras que en Biobío se ha realizado una actualización de la existente. La medida de Alerta Amarilla se mantendrá vigente hasta que las condiciones climáticas permitan su levantamiento.