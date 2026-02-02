Michael Schumacher avanza en su recuperación: ya no está postrado y se mueve en silla de ruedas

Michael Schumacher, el legendario piloto de Fórmula 1, ha experimentado una notable mejora en su estado de salud, según un reciente informe del Daily Mail.

Desde su grave accidente de esquí en diciembre de 2013, que le causó un traumatismo craneoencefálico severo, la vida de Schumacher ha estado marcada por el hermetismo. Sin embargo, el medio británico ha revelado que el exmulticampeón ya no se encuentra postrado en cama, como se había especulado durante años. En la actualidad, Schumacher se desplaza en silla de ruedas y tiene la capacidad de moverse dentro de sus residencias privadas.

El informe también detalla que Schumacher reside en dos lugares: una casa en Mallorca, España, y otra en Gland, Suiza, a orillas del lago Ginebra. En ambas propiedades, recibe atención médica las 24 horas del día, que incluye el cuidado de su esposa Corinna, enfermeras y terapeutas especializados.

Michael Schumacher, quien debutó en la Fórmula 1 a principios de la década de 1990, se convirtió en un ícono del automovilismo, logrando siete títulos mundiales, cinco de ellos consecutivos con Ferrari. Su dominio en la categoría redefinió el deporte a comienzos de los años 2000. Sin embargo, tras su accidente en los Alpes franceses, su vida cambió drásticamente, alejándolo de la atención pública y de su carrera en el automovilismo.

Antes de esta actualización, la familia Schumacher había mantenido un estricto control sobre la información relacionada con su salud, proporcionando escasos y vagos reportes a lo largo de los años, lo que había alimentado diversas especulaciones y teorías de conspiración sobre su estado.