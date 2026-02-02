Senado aprueba nombramiento de Jorge Zepeda como nuevo juez de la Corte Suprema tras respaldo de Gabriel Boric

Este martes, el Senado de Chile aprobó con 37 votos a favor el nombramiento de Jorge Luis Zepeda como nuevo integrante de la Corte Suprema, designación realizada por el presidente Gabriel Boric. Zepeda, quien cuenta con una trayectoria de 42 años en el Poder Judicial, fue seleccionado tras un proceso que incluyó su comparecencia ante la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.

La senadora Paulina Núñez, presidenta de la comisión, presentó un informe detallado sobre la carrera de Zepeda, destacando su experiencia y su calidad de funcionario de carrera. Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, también se pronunció sobre la trayectoria del nuevo magistrado.

Zepeda fue parte de la quina por derecho propio, dado que es el magistrado con mayor antigüedad en el Poder Judicial. Su carrera incluye desempeños en diversos juzgados a lo largo del país, abarcando regiones como Coquimbo, Magallanes y Metropolitana, lo que resalta su amplia experiencia en el ámbito judicial.

La aprobación de su nombramiento se considera un paso significativo en la renovación de la Corte Suprema, que busca fortalecer la independencia y la calidad del sistema judicial chileno.