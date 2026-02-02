Chile recauda más de 41 millones de dólares en primer trimestre del IVA a compras en el extranjero

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha reportado que, desde la implementación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre bienes adquiridos en el extranjero por un valor de hasta 500 dólares, se han recaudado más de 41 millones de dólares en su primer trimestre de declaración y pago.

La normativa, que entró en vigor el 25 de octubre de 2025, ha permitido que el SII obtenga ingresos significativos a partir de las declaraciones presentadas por plataformas extranjeras y nacionales que realizan ventas internacionales. En total, se recaudaron más de 37.110 millones de pesos chilenos, lo que incluye las ventas de bienes comprados desde el exterior a través de plataformas nacionales.

El SII destacó que la mayoría de las plataformas internacionales se registraron para cumplir con la obligación de declarar y pagar el IVA cada tres meses, siendo el primer plazo de declaración que venció el 20 de enero. En este primer proceso, se recibieron 23 declaraciones del denominado “IVA a bienes”. Las cinco plataformas que más contribuyeron a la recaudación fueron Shein, Aliexpress, Temu, Amazon y Ebay.

La aplicación del IVA a las compras remotas de bienes por hasta 500 dólares es parte de una modificación legal establecida en la Ley N°21.713, que busca regular el comercio electrónico y evitar la evasión fiscal. Antes de esta ley, los bienes con un valor de hasta 41 dólares podían ser importados sin el pago de IVA ni aranceles, lo que fomentaba el comercio informal y la evasión de impuestos.

El SII ahora procederá a verificar que las declaraciones y pagos del impuesto sean consistentes con la información de ventas y envíos, utilizando datos de bancos sobre transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, así como información proporcionada por Aduana sobre envíos que incluyen el IVA cobrado desde el origen.

Carolina Saravia, directora (S) del SII, subrayó la importancia del cumplimiento tributario voluntario, afirmando que esto permite al Servicio enfocar sus esfuerzos de fiscalización en aquellos que buscan evadir sus obligaciones. Además, destacó que la implementación del impuesto contribuye a combatir la evasión asociada al comercio informal y a nivelar la competencia para los contribuyentes nacionales que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Finalmente, Saravia hizo un llamado a los consumidores a preferir plataformas registradas ante el SII para sus compras internacionales, lo que no solo garantiza una entrega más eficiente de los productos, sino que también asegura una correcta declaración y pago del IVA.