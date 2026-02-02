Delincuentes asaltan bar en Punta Arenas: Millonario robo de caja fuerte y daños en la infraestructura del local

Un robo millonario en el bar Bulnes de Punta Arenas ha dejado a la comunidad sorprendida tras el hallazgo de daños significativos en el local.

El incidente se descubrió el lunes por la tarde, cuando los empleados del bar, ubicado en el sector norte de la ciudad, llegaron para iniciar su jornada laboral y encontraron los ventanales destruidos y la infraestructura del establecimiento dañada. Según informaron las autoridades, un grupo de delincuentes logró sustraer la caja fuerte del bar, que contenía una suma de dinero calificada como “millonaria”, aunque el monto exacto no ha sido revelado.

El diario local El Pingüino reportó que la caja fuerte contenía las ganancias acumuladas de varias semanas, lo que ha generado preocupación entre los propietarios y la comunidad. Tras el robo, se dio aviso a Carabineros, quienes iniciaron una investigación para dar con los responsables del delito. Funcionarios de Labocar y del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) se presentaron en el lugar para realizar un registro y buscar pistas que puedan llevar a la identificación de los delincuentes, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

A pesar de los daños y la pérdida económica, el bar Bulnes ha manifestado su intención de continuar operando. A través de sus redes sociales, publicaron un mensaje en Instagram donde afirmaron: “Sí, nos robaron, y como siempre vamos a seguir a salir adelante. Ya estamos atendiendo”. Esta declaración refleja la resiliencia del establecimiento, que es un punto de encuentro tradicional en la región de Magallanes.

La Fiscalía ha tomado el caso y se encuentra trabajando en la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del robo.