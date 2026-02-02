Desaparece abogado en Curacaví tras salir con su pareja: buscan pistas sobre su paradero desde hace 12 días

Un abogado de 63 años, Pablo Silva, se encuentra desaparecido desde el 14 de enero tras salir de su hogar en Curacaví junto a su pareja.

Silva, quien residía en el condominio Altos de Miraflores, habría tomado la decisión de dirigirse a un antiguo domicilio deshabitado donde vivió anteriormente con su madre. Según su hijo, Clemente, en una entrevista en el programa La Tarde es Nuestra de Canal 13, la vivienda no estaba en condiciones adecuadas para habitar, y se presume que su padre pasó al menos una noche en el lugar.

Las cámaras de seguridad del condominio registraron el momento en que la pareja salió en automóvil, pero posteriormente se observa que la mujer regresó sola. Silva llevó consigo ropa para pasar unos días en la casa deshabitada, pero dejó su teléfono móvil en el hogar que comparte con su pareja.

En el inmueble abandonado se encontraron evidencias de que Silva efectivamente pasó la noche, como colillas de cigarro y cojines dispuestos como si fueran una cama. Hasta la fecha, han transcurrido 12 días desde su desaparición.

Clemente también mencionó que su padre había tenido episodios previos de aislamiento, aunque nunca había sido algo habitual. Además, indicó que el día de su desaparición, Silva habría tenido una discusión con su pareja, lo que podría haber motivado su decisión de pasar la noche en la antigua casa.

Las autoridades, incluyendo Carabineros de Chile, están llevando a cabo la búsqueda del abogado, quien sigue sin ser localizado.