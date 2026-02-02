Travis regresa a Chile con conciertos en Viña del Mar, Frutillar y Santiago: fechas, entradas y detalles de la gira

La banda escocesa Travis regresará a Chile para una serie de conciertos en marzo y abril, donde presentará tanto sus clásicos como su música más reciente.

El cuarteto, liderado por Fran Healy, se presentará en tres ciudades chilenas: el 25 de marzo en el Teatro Municipal de Viña del Mar, el 27 de marzo en el Teatro del Lago en Frutillar, y el 1 de abril en el Teatro Coliseo de Santiago. Esta gira se produce poco más de un año después de su última visita al país, donde la banda dejó una huella significativa en el público chileno.

Desde su aparición a finales de los años noventa, Travis ha sido una banda popular en Chile, con una fuerte presencia en la radio y en canales de música de la época. Álbumes como ‘The Man Who’ y ‘The Invisible Band’ fueron bien recibidos, con sencillos como “Writing to Reach You” y “Sing” que se convirtieron en himnos para sus seguidores. Otros de sus éxitos incluyen “Why Does It Always Rain On Me?”, “Driftwood”, “Side”, “Turn” y “Closer”.

Las entradas para el concierto en Viña del Mar estarán disponibles a partir del 28 de enero a las 10:00 horas a través del sistema Ticketplus, y lo mismo ocurrirá para el show en Frutillar. En cuanto al concierto en Santiago, los boletos se podrán adquirir en Puntoticket desde el 28 de enero a las 12:00 horas. Hasta el momento, los precios de las entradas no han sido anunciados.

Travis continúa siendo una de las bandas británicas más queridas en Chile, y su regreso promete ser un evento destacado en el calendario musical del país.