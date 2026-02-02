Freeport McMoRan planea presentar el Estudio de Impacto Ambiental para la expansión de El Abra en 2026

Freeport-McMoRan (FCX) ha revelado los resultados del último trimestre de 2025, destacando el impacto positivo de sus operaciones en Sudamérica, especialmente en Chile, donde se encuentra en proceso de expansión de la producción en la Minera El Abra, en colaboración con Codelco.

La compañía ha indicado que ha avanzado en la preparación de su solicitud de permisos y planea presentar un Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades chilenas durante el primer semestre de 2026. Este paso es crucial para el desarrollo del proyecto, que busca aumentar la capacidad de producción de la mina.

En cuanto a las operaciones en El Abra, FCX ha completado una perforación significativa y diversas evaluaciones, lo que ha permitido identificar una considerable reserva de sulfuros. Esta reserva respalda un potencial proyecto de molino de gran escala, similar al concentrador de gran tamaño que opera en Cerro Verde, Perú. La empresa estima que este nuevo proyecto podría añadir más de 700 millones de libras de producción de cobre anualmente.

Al 31 de diciembre de 2025, las estimaciones preliminares consolidadas de reservas minerales probadas y probables recuperables de FCX incluían aproximadamente 17,5 mil millones de libras de cobre asociadas a este potencial proyecto de molino en El Abra. Además, las proyecciones preliminares, que aún están bajo revisión, sugieren que la viabilidad económica del proyecto se sustentaría con un precio de incentivo del cobre inferior a 4 dólares por libra.

FCX ha subrayado que la decisión de avanzar con el proyecto y el momento de su ejecución dependerán de las condiciones generales del mercado del cobre, así como de los permisos necesarios y otros factores relevantes.