Gokú Rivarola expresa su preocupación tras el debut de Paqui Meneghini: ‘La U dejó varias incertidumbres en la cancha’

Universidad de Chile sufrió una dura derrota en su primer partido de pretemporada, al caer 3-0 ante Universitario en un encuentro que se llevó a cabo en un formato de dos tiempos de 30 minutos. Este partido, que fue transmitido por televisión, marcó el debut de “Paqui” Meneghini como entrenador del equipo, quien se encontró con un rival que mostró una mayor cohesión y ritmo de juego.

Desde el inicio del encuentro, la presión ejercida por Universitario fue evidente, lo que dejó a los azules con pocas oportunidades de acercarse al arco rival. A pesar de que el partido contra Santiago Wanderers, que se había jugado a puertas cerradas anteriormente, había terminado en victoria para la “U”, el rendimiento en este nuevo desafío generó preocupaciones a una semana del debut en el torneo local contra Audax Italiano.

En el análisis del partido, Javier Altamirano, exjugador y actual comentarista, expresó su descontento con el desempeño del equipo, señalando que “le costó, le costó mucho”. En su intervención en ESPN, Altamirano subrayó que, aunque es comprensible que el primer partido de pretemporada sea complicado, las dudas sobre la capacidad de generación de juego del equipo son alarmantes.

Los nuevos delanteros, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, no lograron establecer una conexión efectiva con los mediocampistas, lo que se tradujo en una falta de oportunidades claras de gol. Lucas Assadi y Javier Altamirano, quienes se esperaban como piezas clave en el ataque, no lograron brillar en el encuentro, lo que dejó a los aficionados con incertidumbres sobre el futuro inmediato del equipo.

Con la llegada de Marcelo Morales, que se espera aporte en el perfil izquierdo, el cuerpo técnico de Universidad de Chile trabaja arduamente para corregir los errores y mejorar la imagen del equipo antes de su primer partido oficial de la temporada, programado para este viernes a las 20:00 horas contra Audax Italiano.