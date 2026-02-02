Influencer chilena advierte sobre riesgos de Ozempic tras sufrir pancreatitis aguda por uso irresponsable del medicamento

La influencer chilena Pao Pinto ha compartido su experiencia tras ser hospitalizada por pancreatitis aguda, la cual atribuye al uso irresponsable del medicamento Ozempic, un fármaco que contiene semaglutida y está destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Pinto utilizó sus redes sociales para advertir sobre los peligros de este medicamento, enfatizando que no es una “inyección para adelgazar” y que su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud.

En su mensaje, Pinto explicó: “El uso indiscriminado o sin supervisión médica puede traer problemas complejos, como lo que me pasó a mí, que hoy estoy hospitalizada con una pancreatitis aguda por el uso de este remedio de manera irresponsable”. Su caso resalta la importancia de utilizar Ozempic bajo estricta supervisión médica, especialmente en personas con antecedentes de pancreatitis, cálculos biliares, consumo excesivo de alcohol o niveles elevados de triglicéridos.

Valentina Arroyo, nutricionista de la Clínica CRL, indicó que aunque no hay evidencia clínica concluyente que relacione directamente el Ozempic con la pancreatitis, el riesgo aumenta significativamente cuando el medicamento se utiliza sin receta. Arroyo explicó que la semaglutida actúa imitando la hormona GLP-1, que influye en el intestino, el cerebro y el páncreas, y que en personas susceptibles, este mecanismo puede provocar inflamación del páncreas, conocida como pancreatitis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido el Ozempic en la Lista de Medicamentos Esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo, pero su popularidad ha crecido en los últimos años debido a sus efectos en la pérdida de peso. Sin embargo, la OMS advierte que el medicamento no debe ser utilizado como un tratamiento aislado para la obesidad, sino como parte de un enfoque integral que incluya una alimentación saludable y actividad física regular.

Además, la OMS ha señalado que los datos sobre la eficacia y seguridad a largo plazo del Ozempic son limitados, lo que subraya la necesidad de un seguimiento médico adecuado. Estudios recientes han reportado efectos adversos asociados con su uso, incluyendo riesgos potenciales para los riñones y el páncreas. Un estudio publicado en Nature Medicine en 2025 analizó datos de más de 2 millones de personas y encontró que estos tratamientos pueden ser perjudiciales.

Arroyo también advirtió sobre la pérdida de masa muscular que puede ocurrir si el Ozempic no se utiliza correctamente. La nutricionista explicó que al perder peso rápidamente, una parte significativa de esa pérdida puede ser masa muscular en lugar de grasa, especialmente si no se acompaña de entrenamiento de fuerza y una alimentación balanceada. Esta pérdida de masa muscular puede afectar la fuerza, el metabolismo y la estabilidad corporal, aumentando el riesgo de lesiones y deterioro funcional, especialmente en adultos mayores y mujeres postmenopáusicas.