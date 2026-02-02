Pailita lanza campaña solidaria para damnificados por incendios en Chile, con el apoyo de Iván Zamorano y Kel Calderón

El cantante urbano Pailita lanzó una campaña para donar casas a las víctimas de los incendios forestales en el sur de Chile, recibiendo apoyo de diversas celebridades y emprendedores.

El lunes, Pailita inició esta noble cruzada con el objetivo de ayudar a las personas afectadas por los devastadores incendios que han azotado la región. En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, el artista se comprometió a donar diez casas, instando a otros a unirse a la causa: “Yo por mi cuenta me voy a poner con diez casas al tiro, para que nos empecemos a motivar y poner la mano en el corazón”.

A lo largo de la jornada, se sumaron a la iniciativa varias personalidades, incluyendo a la familia del exfutbolista Iván Zamorano y a la influencer Kel Calderón, quienes también aportaron con una casa cada uno. Pailita, a través de sus historias de Instagram, confirmó estas nuevas donaciones, destacando el compromiso de otros donantes como el futbolista Víctor Dávila, quien contribuyó con diez casas, y el cantante Jere Klein, que también donó diez.

Además, el grupo musical A Los 4 Vientos se unió a la causa con cuatro casas, mientras que la veterinaria Valentina Schnitzer aportó con tres y el streamer Joaquín Pérez con dos. La campaña ha generado un gran interés y apoyo en la comunidad, reflejando la solidaridad ante la crisis provocada por los incendios.

Los incendios forestales en el sur de Chile han causado estragos en diversas localidades, dejando a muchas familias en situaciones críticas. La respuesta de la comunidad, liderada por figuras como Pailita, busca mitigar el impacto de esta tragedia y ofrecer un hogar a quienes lo han perdido todo.