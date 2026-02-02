Día de los Patrimonios en Verano: actividades culturales gratuitas para disfrutar este sábado 31 en todo el país

Este sábado 31 de enero se celebrará la primera edición del Día de los Patrimonios en Verano, una iniciativa que busca promover la participación cultural durante la temporada estival.

El Día de los Patrimonios en Verano es la tercera fecha establecida en Chile para fomentar la cultura y el patrimonio, sumándose a la celebración principal que se lleva a cabo en mayo, la cual se extiende durante dos días, y al Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, programado para agosto. En cada una de estas ocasiones, se organizan diversas actividades culturales gratuitas y abiertas al público, que incluyen exposiciones, la apertura de monumentos nacionales, visitas guiadas y recreaciones artísticas.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha habilitado una plataforma en línea donde los ciudadanos pueden consultar las actividades programadas en sus respectivas regiones y comunas. Hasta el momento, se han registrado 728 panoramas culturales, aunque este número podría aumentar, ya que las organizaciones tienen plazo hasta el 28 de enero para inscribir sus actividades. La plataforma permite filtrar los resultados por región, comuna, modalidad y horario, así como verificar la accesibilidad universal y el enfoque de género de las actividades, además de identificar aquellas dirigidas a niños y adolescentes.

Es importante tener en cuenta que algunas actividades pueden tener cupos limitados y requerir inscripción previa, por lo que se recomienda a los interesados revisar la información con anticipación. Entre las actividades destacadas para este sábado se encuentran: