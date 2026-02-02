Santiago 2027 presenta su logo: un símbolo de inclusión y diversidad para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 han presentado su logo oficial, un emblema que simboliza el movimiento global y el espíritu chileno. La ceremonia de develación tuvo lugar en el Parque Estadio Nacional, marcando un hito significativo en la preparación para las primeras olimpiadas de este tipo que se celebrarán en Sudamérica y el hemisferio sur.

Gonzalo Escobar Wernli, presidente del Consejo Regional de Líderes Atletas y miembro de la Junta Directiva de Santiago 2027, expresó su orgullo al mostrar el logo al mundo, afirmando que “los colores y la imagen representan la energía de nuestro país y la fuerza de nuestro movimiento”. Carolina Picasso, presidenta del Comité Organizador Local, destacó que “el logo es la carta de presentación de Santiago 2027 al mundo y transmite nuestra emoción, diversidad y conexiones”.

El diseño del logo fue realizado en colaboración con atletas con discapacidad intelectual, quienes jugaron un papel fundamental en su creación. Emilia Ríos, ministra (s) del Deporte de Chile, comentó que “el logo refleja la diversidad que los visitantes encontrarán en los Juegos Mundiales y consolida a Santiago 2027 como un gran evento deportivo global”.

El logo, que presenta formas y colores dispuestos en círculo, simboliza la conexión constante y en su centro se encuentra el símbolo internacional de Olimpiadas Especiales, rodeado de iconos que representan la identidad y naturaleza de Chile. David Evangelista, CEO de Olimpiadas Especiales, subrayó la importancia histórica del evento, siendo la primera vez que los Juegos Mundiales se celebran en Latinoamérica, y enfatizó que “más que una identidad visual, refleja la energía de Chile y el espíritu de nuestros atletas para desafiar percepciones y generar cambio social”.

La presentación del logo fue acompañada por un video de 80 segundos que mostraba el proceso creativo detrás del diseño y la participación de los atletas. Aproximadamente 200 invitados, incluyendo autoridades públicas, miembros de la sociedad civil, comités olímpico y paralímpico chilenos, así como atletas y medios de comunicación, asistieron al evento.

Los asistentes también participaron en actividades deportivas como Tenis de Mesa Unificado, Baloncesto 3×3 y Bochas, lo que refleja el enfoque inclusivo de los Juegos. La presentación del logo no solo marca el inicio del camino hacia Santiago 2027, sino que también refuerza el papel del deporte como motor de respeto e inclusión.

Además de la preparación para los Juegos Mundiales de 2027, Olimpiadas Especiales Chile está trabajando en la expansión de sus programas para incorporar nuevos atletas y fortalecer su presencia en más de 200 municipios, asegurando un legado duradero de inclusión. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 se llevarán a cabo del 16 al 24 de octubre de 2027, con la participación de más de 6.500 atletas y compañeros unificados de más de 170 países, compitiendo en 22 deportes. Se espera que más de 35.000 personas participen en el evento, que se desarrollará en todo el país a través del Programa de Ciudad Anfitriona.