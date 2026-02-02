Corma advierte sobre riesgo extremo de incendios en Ñuble y Bío Bío por ola de calor y vientos intensos

Se prevé que las temperaturas en Chile alcancen hasta 36°C este miércoles y jueves, lo que ha llevado a la Corporación Chilena de la Madera (Corma) a instar a la población a tomar medidas preventivas para evitar incendios forestales en las regiones del Bío Bío y Ñuble.

Las condiciones climáticas más críticas se esperan entre las 12:00 y las 19:00 horas, cuando se combinarán altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos. En la región del Bío Bío, las comunas más afectadas incluirán Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Yumbel, Florida, Nacimiento, Santa Bárbara, Laja y Hualqui. Por su parte, en Ñuble, Chillán, Bulnes, San Carlos, Coihueco, Quillón, Yungay y Pemuco serán las localidades más impactadas por el calor.

Margarita Celis, gerenta regional de Corma para Bío Bío y Ñuble, enfatizó la urgencia de la situación, afirmando: “Estamos entrando a una nueva ola de calor, junto a vientos de altas temperaturas. Entre este miércoles y jueves el objetivo tiene que ser claro: ola de calor, incendio cero. No pueden haber nuevos incendios ni simultaneidad, porque cualquier foco, bajo estas condiciones, puede transformarse rápidamente en una emergencia de gran magnitud”.

Este llamado a la precaución se produce en un contexto alarmante, ya que la actual temporada de incendios ha tenido un alto impacto. En la región del Bío Bío se han registrado 547 incendios que han afectado a 33,000 hectáreas, lo que representa un aumento del 309% en comparación con la temporada anterior. En Ñuble, se han contabilizado 270 incendios y más de 9,400 hectáreas dañadas, con un incremento del 351%.

Los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales (SIDCO) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) indican que el Bío Bío presenta el mayor nivel de intencionalidad en incendios a nivel macrozonal, con un 51% de los incendios de origen intencional, concentrándose principalmente en las provincias de Arauco, Concepción y Bío Bío, donde las cifras alcanzan el 53%, 51% y 48%, respectivamente.

Celis subrayó la importancia de reforzar las medidas para prevenir incendios, tanto por negligencia como por intencionalidad, especialmente en áreas donde históricamente se han registrado más incidentes y donde el daño potencial es mayor.

Finalmente, Corma hizo un llamado a la ciudadanía para que asuma un papel activo en la prevención de incendios, instando a evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio y a denunciar comportamientos que representen un riesgo. “Lo subrayamos con fuerza: en estos días, ola de calor, incendio cero, ni por negligencia ni por intencionalidad”, concluyó Celis.