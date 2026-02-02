Messi podría debutar en la Copa Libertadores: Conmebol abre la puerta a equipos de MLS y Liga MX para participar

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ha confirmado que las puertas están abiertas para que los clubes de la MLS y de la Liga MX regresen a la Copa Libertadores, lo que podría permitir el debut de Lionel Messi en este prestigioso torneo defendiendo al Inter de Miami.

Desde 1998 hasta 2016, los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, y a diez años de su última aparición, han expresado un renovado interés en volver a competir en este evento de clubes de la Conmebol. Jorge Mas, presidente del Inter Miami, ha propuesto que los campeones de ambas ligas, MLS y Liga MX, deberían tener la oportunidad de acceder a un cupo en el torneo.

En una entrevista con el canal brasileño Globo, Domínguez subrayó que este es un tema que debe ser discutido dentro de la Concacaf, aunque recordó que en el pasado ya se había permitido la participación de equipos de otras confederaciones. “Es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Copa Libertadores como referente para la competición internacional y mundial”, afirmó.

El dirigente paraguayo también mencionó que, aunque los equipos de México y Estados Unidos jugaron en la Copa Libertadores hasta 2016, su regreso debe ser gestionado a través de la Concacaf. “La puerta quedó abierta, pero si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de Concacaf”, enfatizó.

La próxima edición de la Copa Libertadores comenzará el 3 de febrero de 2024 con la fase clasificatoria, mientras que los equipos chilenos, como Huachipato y O’Higgins, iniciarán su participación en la segunda fase a partir del 17 de febrero. La fase de grupos está programada para comenzar el 7 de abril, con Coquimbo Unido y Universidad Católica ya asegurando su lugar en el torneo.