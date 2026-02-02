Laura Landaeta denuncia corrupción en el caso Vivanco y asegura que hay más políticos involucrados en el escándalo judicial

La periodista Laura Landaeta generó controversia en redes sociales al comentar sobre el caso de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema de Chile, quien enfrenta serias acusaciones de cohecho y lavado de activos en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.

Ángela Vivanco, que ya había sido destituida de su cargo, está siendo investigada por su presunta implicación en un conflicto legal millonario entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco. La Fiscalía sostiene que Vivanco habría recibido alrededor de 70 millones de pesos a través de intermediarios, lo que la vincula a decisiones judiciales que favorecieron a la empresa privada, resultando en indemnizaciones millonarias contra la estatal del cobre.

El caso “Muñeca Bielorrusa” se centra en la supuesta existencia de sobornos que habrían influido en fallos judiciales. Ante esta situación, Codelco ha presentado una querella criminal contra Vivanco y otros involucrados, buscando justicia por las decisiones que perjudicaron a la empresa.

En su cuenta de X, Landaeta expresó su deseo de ver a “fiscales corruptos, jefes de policía y jueces esposados en audiencia”, añadiendo que no se conforma con “premios de consuelo”. Además, la periodista hizo alusión a la existencia de otros actores políticos implicados, afirmando que “por 1 Vivanco hay al menos 3 políticos, fiscales, jefes de policía y jueces que se la están llevando pelada”.

Landaeta también compartió una imagen de una nota de prensa que relaciona a exconvencionales del Frente Amplio, como Christian Viera, Jaime Bassa e Ignacio Achurra, con la exministra Vivanco, lo que ha avivado aún más el debate público sobre la corrupción en el sistema judicial chileno.