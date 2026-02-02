Kanye West enfrenta escepticismo tras disculpas: líderes de Disturbed y Liga Antidifamación critican su justificación por comentarios antisemitas

Kanye West, ahora conocido como Ye, ha emitido un anuncio en el Wall Street Journal pidiendo disculpas por sus comentarios y acciones antisemitas, pero tanto la Liga Antidifamación como el líder de Disturbed, David Draiman, han expresado su escepticismo ante sus palabras.

En su misiva, Ye atribuyó su comportamiento a un accidente automovilístico que sufrió hace 25 años, el cual le causó una lesión cerebral que, según él, afectó su lóbulo frontal y desencadenó un trastorno bipolar. En el anuncio, el rapero afirmó: “Perdí el contacto con la realidad. En ese estado fracturado, me sentí atraído por el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”. Además, reconoció que su trastorno bipolar tipo 1 le ha llevado a momentos de desconexión que resultaron en decisiones erróneas y comportamientos imprudentes.

Ye también se disculpó, afirmando: “No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío. A la comunidad negra, que me sostuvo en los altibajos y en los momentos más oscuros. La comunidad negra es, sin duda, la base de lo que soy. Lamento mucho haberlos decepcionado. Los amo”.

Sin embargo, la Liga Antidifamación, que se dedica a combatir el antisemitismo, consideró que las disculpas de Ye no son suficientes. Un portavoz de la organización declaró que la disculpa “no deshace automáticamente su larga historia de antisemitismo” y sugirió que la disculpa más sincera sería que el artista no incurriera en comportamientos antisemitas en el futuro. La Liga también recordó la controversia en torno a la canción “Heil Hitler” que Ye lanzó anteriormente.

Por su parte, David Draiman, vocalista de Disturbed, también mostró su desconfianza hacia las disculpas de Ye. En un mensaje en su cuenta de X, agradeció a Ye por su declaración, pero lamentó que no reparara el daño causado. Draiman sugirió que el rapero debería participar en eventos que promuevan el entendimiento entre las comunidades negra y judía, y propuso que eliminara la canción antisemita de su repertorio.

La situación de Ye ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en sus declaraciones y acciones, así como sobre la importancia de la reconciliación y el entendimiento entre diferentes comunidades.