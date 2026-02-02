Karla Constant y Nacho Gutiérrez serán los animadores del Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2026 en San Felipe

La animación del Festival de la Canción Palmenia Pizarro 2026 estará a cargo de Karla Constant y Nacho Gutiérrez, quienes se encargarán de conducir este evento emblemático del Valle del Aconcagua, que se llevará a cabo en San Felipe los días 6 y 7 de febrero. La transmisión del festival será realizada por Canal 13, tanto en vivo como en directo, a partir de las 22:00 horas, y la entrada será gratuita para los asistentes.

Este festival, considerado uno de los más importantes de la Región de Valparaíso, contará con una variada parrilla de artistas. En la primera jornada, el viernes 6 de febrero, se presentarán Alanys Lagos, conocido por su música tropical y ranchera, la comediante Monse Jerez, y el popular cantante urbano Loyaltty. La segunda noche, el sábado 7 de febrero, estará marcada por la actuación del icónico grupo nacional Los Jaivas, el humor de Mauricio Flores, y La Combo Tortuga.

Una de las novedades de este año es la inclusión de un backstage entretenido, que será conducido por Matías Vega, también figura de los programas “Mundos opuestos” y “Hay que decirlo”. Además, los espectadores podrán seguir la competencia musical del festival a través del sitio digital 13.cl, que comenzará a las 21 horas cada jornada, antes de dar paso al espectáculo principal.

Felipe Morales, productor ejecutivo del Área de Entretención y Cultura de Canal 13, expresó su satisfacción por la colaboración con la Municipalidad de San Felipe, destacando que “estamos felices de esta alianza y de poder transmitir uno de los festivales más importantes de la Región de Valparaíso, porque el Festival de Palmenia Pizarro es una tradición en la zona. Ya lleva más de 20 años realizándose”.

Carmen Castillo, alcaldesa de San Felipe, también se refirió al evento, señalando que “para nosotros este Festival es sinónimo de orgullo. Es una tradición profundamente arraigada en nuestra historia y es un símbolo de lo que somos como comunidad, porque representa identidad, además de mantener en nuestra memoria la imagen de la cantautora más importante que ha tenido San Felipe: Palmenia Pizarro”.