Estados Unidos refuerza su influencia en Venezuela con una nueva presencia de la CIA, según informe de CNN

Estados Unidos está preparando una significativa presencia de la CIA en Venezuela, con el objetivo de aumentar su influencia en el país, que actualmente es liderado interinamente por Delcy Rodríguez. Según un informe de CNN, la inteligencia estadounidense tiene como prioridad facilitar el reingreso de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el territorio venezolano.

Una fuente anónima citada por el medio indicó: “El Departamento de Estado planta la bandera, pero la CIA es la que realmente ejerce la influencia”. Esto sugiere que la aprobación de la CIA será crucial antes de que la administración Trump considere abrir una embajada en Caracas. La misma fuente destacó que “establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes de los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana, lo que permitirá conversaciones que los diplomáticos no pueden tener”.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se convirtió en el primer alto funcionario de la administración Trump en visitar Venezuela tras la operación contra Nicolás Maduro, donde se reunió con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con líderes militares a principios de este mes. Además, se ha informado que oficiales de la CIA ya estaban activos en Venezuela en los meses previos a la operación contra Maduro. En agosto, la agencia había desplegado de manera encubierta un pequeño equipo en el país para monitorear los movimientos y patrones de Maduro.

Entre los agentes se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del gobierno venezolano, lo que permitió a Estados Unidos rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según reveló una fuente informada sobre la operación a CNN.

Recientemente, Estados Unidos nombró su primera misión diplomática en Venezuela tras la captura de Maduro, designando a Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela en esta nueva misión.