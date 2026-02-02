Gobierno declara emergencia agrícola en La Araucanía por incendios que afectan a 400 productores y prevén más pérdidas

El Gobierno de Chile declarará emergencia agrícola en la región de La Araucanía debido a las pérdidas reportadas por cerca de 400 agricultores, principalmente en la provincia de Malleco. Esta cifra podría aumentar, ya que aún hay zonas donde no se han realizado catastros de daños.

Carlos Labrín, seremi de Agricultura, confirmó la situación y destacó la urgencia de llevar forraje a los campos afectados. La declaración de emergencia se produce en un contexto de condiciones meteorológicas adversas que podrían complicar aún más la situación, con un aumento de temperaturas previsto para esta semana.

Ian Gorayeb, director regional de Senapred, advirtió que desde este martes se anticipan temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, alcanzando un pico de hasta 36 grados en los valles el jueves. Además, se esperan vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría agravar el riesgo de incendios en la región.

Gorayeb también expresó su preocupación por la salud de la población, ya que el calor extremo puede provocar golpes de calor y deshidratación. En este sentido, se está evaluando la necesidad de decretar algún tipo de alerta para proteger a la comunidad.

A pesar de las condiciones adversas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha decidido reabrir las seis áreas silvestres protegidas de la provincia de Malleco, que habían estado cerradas desde el lunes. Esto incluye la totalidad de Parques, Monumentos y Reservas, que ahora están disponibles para el público.