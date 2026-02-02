Enlasa Generación avanza con proyecto BESS de US$60 millones en Arica-Parinacota, generando 150 empleos en construcción

La empresa Enlasa Generación ha recibido la aprobación ambiental para su proyecto «Sistema de Almacenamiento de Energía BESS Chungará», que se desarrollará en la región de Arica-Parinacota con una inversión estimada de 60 millones de dólares.

Este ambicioso proyecto contará con una capacidad de 50 megavatios (MW) y un almacenamiento máximo de 504 megavatios-hora (MWh), lo que equivale a aproximadamente 10 horas de energía. Para ello, se utilizarán racks de baterías de ion litio, además de conversores de carga y descarga que facilitarán una distribución inteligente dentro del sistema de baterías. En total, se instalarán 112 equipos, cada uno con una capacidad de 4,5 MWh.

El proyecto también incluye la construcción de una subestación elevadora denominada “S/E Elevadora Chungará”, que estará equipada con un transformador de 33/66 kV con una capacidad de 50 MVA. Esta subestación permitirá la conexión al Sistema Eléctrico Nacional mediante la edificación de una línea de 66 kV que se extenderá aproximadamente 1 kilómetro hasta la Subestación Parinacota.

La ejecución del proyecto está programada para comenzar en marzo de 2027, y se estima que durante su fase máxima de construcción se generarán hasta 150 empleos, contribuyendo así al desarrollo económico de la región.

Este avance en el sector energético se enmarca en un contexto de creciente interés por las energías renovables y el almacenamiento de energía, lo que podría tener un impacto significativo en la matriz energética del país.