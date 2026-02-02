¡Sorpresa en Viña 2026! Juan Manuel Astorga se une al jurado del festival tras su polémica salida de Mega

El Festival de Viña 2026 comienza a tomar forma con la confirmación de varios rostros que desempeñarán roles clave en el evento.

La animación del festival estará a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes han sido figuras emblemáticas en ediciones anteriores. Además, se ha confirmado que Carolina Arregui, Fernando Godoy y Karim Butte se sumarán como coanimadores en diferentes noches del festival. A este grupo se unirá Carmen Gloria Arroyo, quien recientemente se trasladó de TVN a Mega, lo que añade un nuevo elemento a la dinámica del evento.

En cuanto al jurado, la periodista Cecilia Gutiérrez, en su programa “Primer plano” de CHV, reveló que la actual Miss Universo, Fátima Bosch, será una de las integrantes sorpresa del jurado. Este año, el jurado contará también con la participación de Juan Manuel Astorga, quien ha sido mencionado por The Clinic y confirmado por La Cuarta. Astorga, quien fue el rostro mejor evaluado en una reciente encuesta de Cadem, tuvo un año complicado tras un cambio de puestos en Mega que resultó en su despido temporal, aunque fue recontratado poco después.

En la edición anterior del festival, el jurado estuvo compuesto por el periodista Rodrigo Sepúlveda, el actor Nicolás Oyarzún y la reportera Catalina Edwards, quien dejó recientemente su puesto en Radio Infinita. La inclusión de Astorga en el jurado del 2026 marca un regreso significativo para él, quien ha expresado su sorpresa por haber sido despedido en un momento álgido de su carrera. En una reciente aparición en los Copihue de Oro, Astorga comentó sobre su experiencia: “No soy alguien expuesto públicamente y me vi expuesto en portadas y en programas de farándula, y nadie logró entender por qué en el mejor momento de mi carrera me estaban echando y, por lo mismo, es que volví, y lo que me sacaron no están”.

El Festival de Viña del Mar, que se celebrará en 2026, sigue siendo uno de los eventos más esperados del año en el ámbito del espectáculo en Chile, y la expectativa por su programación y los artistas que se presentarán va en aumento.