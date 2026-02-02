El completo chileno se corona como el mejor del mundo en ranking internacional de TasteAtlas, un orgullo nacional

Chile ha sido reconocido a nivel mundial por su emblemático completo, que ha sido catalogado como el mejor hot dog del mundo por TasteAtlas, una de las plataformas gastronómicas más influyentes a nivel global. Este reconocimiento destaca no solo la popularidad del completo chileno, sino también su capacidad de cruzar generaciones y clases sociales, consolidándose como un símbolo de la gastronomía nacional.

Según el ranking de TasteAtlas, el completo chileno obtuvo una puntuación de 4,2 sobre 5, igualando la calificación del choripán argentino-uruguayo y superando a otras variantes populares de la región, como el sonoran hot dog de México y el cachorro quente de Brasil. La plataforma elabora sus rankings a partir de evaluaciones de críticos, especialistas y consumidores de diferentes países, lo que otorga un peso significativo a la posición del completo en el escenario internacional.

TasteAtlas describe al completo chileno como una combinación única de ingredientes que incluye una vienesa hervida en pan, acompañada de palta, tomate picado, mayonesa, chucrut, mostaza y diversas variaciones. Esta mezcla, especialmente en su versión italiana, ha logrado cautivar tanto a expertos como a comensales fuera de Chile.

Un aspecto notable del ranking es que TasteAtlas ha decidido no clasificar al completo simplemente como una variante de hot dog, sino que lo ha elevado a una categoría propia dentro de la gastronomía mundial. En la sección titulada “The best Completo in the world”, los tres primeros lugares son ocupados por locales chilenos. Dominó Fuente de Soda, un icónico establecimiento de Santiago, se posiciona en el primer lugar, seguido por Sibarítico en Viña del Mar y El Kika, también en Santiago. Este hecho resalta que el estándar internacional del completo se define dentro de Chile, y no en el extranjero.

TasteAtlas destaca que estos locales fueron recomendados por críticos gastronómicos y medios especializados, lo que refuerza la idea de que la selección no es aleatoria, sino basada en la experiencia, calidad y consistencia de los productos ofrecidos. En el caso de Dominó, se resalta la versatilidad de sus completos y la lealtad del público local, que forma largas filas en sus diferentes puntos de venta para disfrutar de su versión clásica con palta, tomate y mayonesa.

El completo es considerado una de las comidas callejeras más populares de Chile, caracterizado por su tamaño y la abundancia de ingredientes, a menudo requiriendo ambas manos para sostenerlo. Este reconocimiento internacional se suma a una serie de menciones de turistas, youtubers y medios extranjeros que han destacado al completo como una experiencia culinaria imperdible al visitar el país.