Eduardo Lagos denuncia al fiscal Muñoz Becker por falta de objetividad en caso de Ángela Vivanco desde prisión preventiva

Desde su reclusión en el penal Capitán Yáber, el ex diputado Eduardo Lagos ha denunciado al Ministerio Público por lo que considera una falta de objetividad en la investigación que lo involucra en la denominada Trama Bielorrusa, donde enfrenta cargos de cohecho y lavado de activos. En una conversación con el medio La Tercera, Lagos acusó al fiscal Marcos Muñoz Becker de construir un caso basado en filtraciones y declaraciones que califica de falsas, afirmando que la verdadera intención de la Fiscalía es encarcelar a su colega Ángela Vivanco, en lugar de buscar la verdad.

Lagos describió la investigación como “escandalosa” y criticó el trato que ha recibido, señalando que la detención de Vivanco se realizó en un horario de alta audiencia, con la presencia de un canal de televisión antes que Carabineros, lo que, según él, evidencia el uso de filtraciones como práctica habitual. “La Fiscalía está vulnerando el principio de objetividad”, afirmó el ex legislador, quien también cuestionó la imparcialidad del fiscal Muñoz Becker, sugiriendo que su enfoque está desviado hacia Vivanco y no hacia otros aspectos relevantes del caso.

Uno de los puntos más controvertidos en la declaración de Lagos es su ruptura con Gabriel Silber, su ex socio y actual colaborador del Ministerio Público. Lagos no escatimó en críticas hacia Silber, a quien calificó de “traidor” y “judas”, sugiriendo que comenzó a colaborar con la Fiscalía antes de su detención. En contraste, se refirió a su otro socio, Mario Vargas, de manera más positiva, indicando que han mantenido una relación de apoyo mutuo durante el proceso judicial.

El ex diputado también se defendió de las acusaciones de soborno, afirmando: “Yo nunca voy a decir que compré un fallo porque no lo hice”. Reconoció haber cometido errores, pero negó haber pagado a Vivanco o a otros ministros. Además, cuestionó la validez de una declaración que, según la Fiscalía, lo incriminaría en el pago de coimas, argumentando que dicha declaración no existe y que el fiscal ha incluido un acta “viciada” en el expediente.

Lagos anunció su intención de presentar una querella por falsificación contra el fiscal Muñoz Becker, a quien acusa de no buscar la verdad y de estar más interesado en encarcelar a Vivanco. También relató su frustración con un convenio de colaboración que buscaba cambiar su situación de prisión preventiva, el cual fue incumplido por la Fiscalía al filtrar información a la prensa.

Finalmente, aunque admitió la existencia de pagos a su abogado Gonzalo Migueles, se reservó los detalles para el tribunal. A pesar de la situación, Lagos se mostró optimista sobre su futuro, afirmando que, junto a Vargas, saldrán adelante, ya que no han sobornado a nadie. Concluyó que esta experiencia lo marcará y que, al salir, será un mejor abogado, con una nueva perspectiva sobre el derecho a defensa.