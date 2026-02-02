Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se realizará el esperado cambio al horario de invierno en 2026?

Las recientes lluvias y relámpagos en la zona centro de Chile han evocado recuerdos de los días invernales, a pesar de que el país se encuentra en pleno verano. Este fenómeno climático ha llevado a muchos a preguntarse sobre el próximo cambio al horario de invierno, que se realizará en abril de 2026.

Según el portal Calendario365, el cambio de hora está programado para el sábado 4 de abril de 2026. En esa fecha, a las 00:00 del domingo 5 de abril, los relojes deberán retrasarse una hora, marcando las 23:00 del sábado. Este ajuste es parte de la transición estacional que prepara a los chilenos para la llegada del otoño, donde ya se comienzan a sentir los días más fríos y lluviosos.

Es importante destacar que la región de Magallanes y la Antártica chilena no participará en este cambio de hora, manteniendo su huso horario actual. Este hecho ha sido motivo de discusión en el país, ya que la variación horaria afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en términos de luz solar y actividades diarias.

El cambio de horario es un tema recurrente en Chile, donde la población se adapta a las variaciones estacionales. A medida que se acerca la fecha, es probable que se intensifiquen las conversaciones sobre cómo este ajuste impactará en la rutina diaria de los chilenos.