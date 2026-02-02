Ivette Vergara aclara su relación con Kathy Salosny: “No éramos amigas, pero sí teníamos una buena relación profesional”

Ivette Vergara aclara rumores sobre su relación con Kathy Salosny en el programa “Que te lo digo”.

La animadora Ivette Vergara se pronunció recientemente sobre los rumores que han circulado acerca de su relación con su colega Kathy Salosny, desde su participación en el programa “Mucho Gusto”. En una entrevista con Sergio Rojas, Vergara desmintió las especulaciones que indicaban que existía animosidad entre ambas, a pesar de que Rojas mencionó haber escuchado que Salosny se sentía incómoda con ella debido a su apariencia física.

Vergara afirmó: “Eso no es cierto, nosotros no éramos amigas, pero teníamos una relación como profesionales súper cordial. Tanto así que salimos varias veces a almorzar juntas, nos juntábamos cuando teníamos que hacer las coberturas de verano, yo me iba a su pieza, ella se iba a mi pieza. Conversábamos largamente porque profesionalmente, nos llevábamos muy bien. La encuentro una tremenda profesional”. Sin embargo, la animadora también destacó que, a nivel personal, eran muy diferentes y que eso generaba algunos choques.

“Personalmente somos muy distintas, tenemos distintos intereses, y efectivamente ahí teníamos algunos choques. Pero en lo profesional no, que es lo que nos convoca porque no me llevan a la tele para ser amiga de nadie”, agregó Vergara, quien es pareja del periodista Fernando Solabarrieta.

Al ser cuestionada sobre si los roces eran superficiales, como la elección de zapatos altos por parte de Salosny, Vergara indicó que no tenía conocimiento de tales comentarios. “Yo nunca tuve un problema personal con ella”, reiteró, dejando claro que cualquier roce que pudiera existir debería ser consultado directamente a Salosny.

Finalmente, Ivette Vergara concluyó: “De doce personas que llegamos a ser en ese minuto, evidentemente uno tiene más química con otra persona o no, pero yo nunca tuve un problema personal con ella”. Esta declaración busca poner fin a las especulaciones sobre su relación con Salosny, reafirmando su profesionalismo y respeto mutuo en el ámbito laboral.