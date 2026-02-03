SOAP 2026: Ahorra hasta un 40% comparando precios del seguro obligatorio para tu vehículo en Chile

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) 2026 presenta variaciones de precio que pueden superar el 40% entre diferentes aseguradoras, a pesar de ofrecer coberturas idénticas, según un análisis de ComparaOnline. Este seguro es un requisito legal para obtener o renovar el permiso de circulación de vehículos motorizados en Chile.

El estudio revela que, para un mismo tipo de vehículo, los precios del SOAP pueden diferir considerablemente, lo que genera una brecha significativa entre la opción más económica y la más costosa. Javier Arriola, Head of Brand de ComparaOnline, destacó que “el Seguro Obligatorio SOAP tiene exactamente la misma cobertura en todas las compañías. La diferencia está en el precio, que puede variar de manera significativa entre aseguradoras. Comparar antes de contratar permite ahorrar y tomar una decisión informada”.

La renovación del SOAP se concentra en un período específico del año, lo que incrementa la demanda y, por ende, la dispersión de precios entre las aseguradoras. Arriola añadió que “en un período de alta demanda como el proceso de renovación del permiso de circulación, contar con información clara y comparable permite enfrentar este trámite con mayor tranquilidad, entendiendo que lo único que cambia entre alternativas es el precio”.

Este análisis es especialmente relevante en el contexto actual, donde los consumidores buscan maximizar su ahorro y tomar decisiones informadas al contratar seguros. La importancia de comparar precios se vuelve crucial, dado que la cobertura del SOAP es uniforme y no varía entre las distintas compañías, lo que hace que el precio sea el único factor diferenciador.

Además, el SOAP es un seguro que debe renovarse anualmente, lo que implica que los usuarios deben estar atentos a las variaciones de precios y a las ofertas disponibles en el mercado para evitar pagar de más por un servicio que, en términos de cobertura, es el mismo en todas las aseguradoras.