Perreolandia 2026: El festival de reggaetón old school que reunirá a las leyendas del género en Santiago

El festival de reggaetón old school más grande de Latinoamérica, Perreolandia 2026, se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club Hípico de Santiago.

Este evento, que promete ser una celebración histórica, reunirá a las leyendas del reggaetón que marcaron la era dorada del género, ofreciendo un homenaje a los ritmos y voces que han dejado huella en la memoria colectiva de toda una generación. Con un cartel estelar, Perreolandia 2026 contará con la participación de artistas icónicos como Wisin, Jowell & Randy, Lennox, Baby Rasta & Gringo, Ñejo, Trebol Clan, Yaga & Mackie y Don Chezina. Además, reconocidos DJs como DJ Tapsín, DJ Janyi, DJ Lito y DJ Rusell estarán presentes para mantener viva la energía del perreo clásico durante toda la jornada.

La producción del festival ha declarado: “Estamos alistando todo para que Perreolandia sea el festival más importante del verano. Será una jornada con muchas sorpresas y activaciones que van a provocar una experiencia única para todos los que asistan. Será un evento inolvidable donde podrán disfrutar de lo mejor del reggaetón old school”.

El evento está destinado exclusivamente a mayores de edad, por lo que se requerirá la presentación de una cédula de identidad vigente para ingresar. Las puertas abrirán a las 14:00 horas, y el ingreso general estará permitido hasta las 20:00 horas. Después de esa hora, no se permitirá la entrada al recinto, y quienes salgan no podrán reingresar con el mismo ticket.

Se han establecido restricciones sobre los objetos que se pueden llevar al festival. No se permitirá el ingreso de:

bolsos que superen los 20 litros ,

, sillas,

coolers,

carpas,

pirotecnia,

vestimentas o accesorios de equipos de fútbol,

objetos contundentes,

aerosoles,

alimentos o bebidas,

drones,

selfie sticks,

ni cámaras profesionales.

Perreolandia se presenta como más que un simple festival; es una experiencia con identidad propia, un punto de reencuentro para quienes crecieron disfrutando de los clásicos del reggaetón y buscan revivir esa conexión única con la música. Este evento al aire libre se llevará a cabo en uno de los recintos más emblemáticos de Santiago, ofreciendo una jornada inolvidable para los amantes del género.