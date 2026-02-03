La estrategia del DT de Limache que dejó en shock a Colo Colo: “Ganarle la espalda a sus laterales”

El equipo de Deportes Limache sorprendió a Colo Colo al vencerlo 3-1 en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde el cuadro local mostró una sólida actuación.

El encuentro comenzó con un aviso de Colo Colo, cuando Víctor Felipe Méndez disparó al vertical izquierdo del arco defendido por Matías Bórquez, lo que presagiaba un dominio del equipo visitante. Sin embargo, a los seis minutos, un error en la salida de Jonathan Villagra permitió que el recién llegado Jean Meneses abriera el marcador para Deportes Limache, que se mantiene invicto en el torneo con tres victorias y dos empates.

A medida que avanzaba el primer tiempo, el equipo local continuó presionando y, antes de la media hora de juego, Meneses y Daniel “Popín” Castro ampliaron la ventaja a 3-0, un resultado que sorprendió a los aficionados y analistas, dado el rendimiento esperado de Colo Colo. A pesar de que el equipo albo logró descontar con un gol de Maximiliano Romero cerca del final del partido, su desempeño fue considerado deficiente en comparación con la estrategia efectiva de los tomateros.

El director técnico de Deportes Limache, Víctor Rivero, destacó que su plan de juego fue meticulosamente diseñado para contrarrestar las fortalezas de Colo Colo. (Colo Colo) es un equipo ofensivo, de elevar bastante a los laterales y de meter hacia adentro a los extremos, analizó Rivero. Explicó que su estrategia se centró en recuperar el balón en la zona media para aprovechar la velocidad de sus extremos, buscando que quedaran en situaciones favorables contra los defensores rivales.

Con este resultado, Deportes Limache se posiciona como un contendiente serio en el torneo, mientras que Colo Colo deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros, tras una actuación que dejó mucho que desear en el campo de juego.