Daniel Vilches, a sus 93 años, habla con valentía sobre su delicado estado de salud y su legado artístico

El comediante chileno Daniel Vilches, de 93 años, compartió detalles sobre su delicado estado de salud durante su aparición en el programa “Primer Plano” de Chilevisión el pasado domingo 1 de febrero. En una emotiva conversación, Vilches reveló que ha estado lidiando con múltiples problemas de salud, incluyendo un soplo en el corazón, arritmia, anemia, y la presencia de tumores en el hígado y en un pulmón.

“Yo tuve soplo al corazón, arritmia, anemia. Tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor en el pulmón, pequeño. No me asusta en lo absoluto, uno ha sido valiente para vivir y pienso que también uno debe ser valiente para morir”, expresó el icónico comediante, conocido por su trayectoria en la revista chilena.

Vilches también mencionó su deseo de realizar algunas de sus últimas actuaciones, aunque se mostró resignado ante la posibilidad de no poder hacerlo. “Si no se puede, no importa, esperemos la carroza”, agregó, refiriéndose a su situación con una notable serenidad.

Al ser consultado sobre un posible diagnóstico de cáncer, el comediante indicó que es una posibilidad, aunque su médico no ha podido confirmarlo debido al tamaño de los tumores. “Dice el médico que no puede calcular cáncer porque es tan pequeña la cosa, por eso tengo que hacerme este examen que cuesta bien billete también”, comentó, refiriéndose a la necesidad de realizar un examen más específico.

A pesar de los desafíos que enfrenta, Vilches se mostró optimista y en paz con su vida. “No le debo a nadie, ni nadie me debe nada”, afirmó, mientras compartía que ha perdido peso y masa muscular, pasando de 86 a 77 kilos. Sin embargo, se siente bien y con ánimo, destacando que su perspectiva sobre la vida sigue siendo positiva. “Si es grande el problema que llegó a tener, la verdad que si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida porque he hecho una linda vida. He usufructuado de mi vida artística y me voy feliz, feliz”, concluyó.

Daniel Vilches es un referente en el mundo del espectáculo chileno, y su legado artístico ha dejado una huella imborrable en la cultura del país.